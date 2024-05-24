Добрые петербуржцы помогли утиному семейству перейти Большой Сампсониевский проспект

Свидетелями милой картины стали автомобилисты утром 24 мая на Большом Сампсониевском проспекте. Велосипедист и женщина-пешеход переводили через дорогу утиную семью. Видео появилось в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчина страховал утку и утят слева, а женщина — сзади. Очень аккуратно и бережно они проводили маму и ее выводок до противоположной стороны проспекта. Автомобилисты тем временем терпеливо ожидали финала операции.



Комментаторы под видео восхитились поступком неравнодушных горожан и выразили надежду, что пернатая семья доберется до воды без потерь.

