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    Добрые петербуржцы помогли утиному семейству перейти Большой Сампсониевский проспект

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    Свидетелями милой картины стали автомобилисты утром 24 мая на Большом Сампсониевском проспекте. Велосипедист и женщина-пешеход переводили через дорогу утиную семью. Видео появилось в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Мужчина страховал утку и утят слева, а женщина — сзади. Очень аккуратно и бережно они проводили маму и ее выводок до противоположной стороны проспекта. Автомобилисты тем временем терпеливо ожидали финала операции.

    Комментаторы под видео восхитились поступком неравнодушных горожан и выразили надежду, что пернатая семья доберется до воды без потерь.

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