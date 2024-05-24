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    Врачи спасают двухлетнего ребёнка, выпавшего из окна в Выборге

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    В Выборгском районе Ленобласти двухлетний ребёнок добрался до открытого окна в квартире, стоило бабушке ненадолго отвлечься.

    Мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, госпитализировали накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 24 мая. По предварительным данным, медики оценивают его состояние как тяжёлое.

    Бригада скорой забрала ребёнка от пятиэтажки в Выборге. Он был в квартире на третьем этаже с бабушкой, но женщина не успела остановить внука, добравшегося до окна.

    По информации издания, ранее семья в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Все обстоятельства, при которых мальчик получил травмы, выясняет следственный комитет Ленобласти.

    В ведомстве напоминают родителям, что защитить детей от падений можно оконными решётками или фиксаторами, не позволяющими ребёнку открыть окно, но не москитными сетками, которые скорее способствуют трагедии.

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