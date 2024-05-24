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    ФОМ: деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 82 процента россиян

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    Уровень доверия жителей России к президенту страны Владимиру Путину составляет 80 процентов. Об этом 24 мая сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу, проведенному среди 1,5 тысячи россиян в 53 субъектах страны, деятельность главы государства одобряют 82 процента.

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опросивший 1600 респондентов в 80 субъектах РФ, выяснил, что положительный ответ на вопрос о доверии президенту дали 81,1 процента россиян. Одобряют деятельность Владимира Путина на посту главы государства 78,7 процента опрошенных.

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