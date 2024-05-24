ФОМ: деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 82 процента россиян

Уровень доверия жителей России к президенту страны Владимиру Путину составляет
Согласно опросу, проведенному среди
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опросивший
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Уровень доверия жителей России к президенту страны Владимиру Путину составляет
Согласно опросу, проведенному среди
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опросивший
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