    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, южн

    772мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.25eur97.88

    Смольный продаст по рублю 4 дома-памятника, на которые не нашлось арендаторов

    2040
    8 комментариев

    Смольный намерен включить в программу приватизации четыре деревянных дома-памятника, на которые не нашлось желающих в рамках программы «Аренда за 1 рубль». Начальная цена приватизации составит аналогичную сумму. Это следует из проекта постановления, опубликованного 24 мая на сайте администрации Петербурга.

    В Ломоносове продают «Дом купца Волкова» по адресу: Еленинская улица, 26/13, литера А. Здание было построено в конце XIX — начале XX веков, а сейчас не эксплуатируется, находится в полуразрушенном состоянии, напольное и потолочное покрытия частично отсутствуют.

    Фото: скриншот Google карт
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петергофе на Собственном проспекте на торги выставят сразу два здания — дома № 8 литера А и № 22. первый — усадьба архитектора Е. Гана (главный дом с территорией), здание построили в 1850-е годы.

    Фото: скриншот Google карт
    ПоделитьсяПоделиться

    Второй дом — усадьба А.В. Львовой (главный дом с территорией), возведенный также в 1850-е годы.

    Фото: скриншот Google карт
    ПоделитьсяПоделиться

    В Красном Селе в переулке Щуппа на продажу выставят дом 12, литера А — это здание «Служба», которое входит в ансамбль «Бывшего военного госпиталя с территорией, зелеными насаждениями, бассейном и остатками шлюза».

    Фото: скриншот Google карт
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: скриншот Google карт
    Фото: скриншот Google карт
    Фото: скриншот Google карт
    Фото: скриншот Google карт

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close