Смольный продаст по рублю 4 дома-памятника, на которые не нашлось арендаторов

Смольный намерен включить в программу приватизации четыре деревянных дома-памятника, на которые не нашлось желающих в рамках программы «Аренда за 1 рубль». Начальная цена приватизации составит аналогичную сумму. Это следует из проекта постановления, опубликованного 24 мая на сайте администрации Петербурга.
В Ломоносове продают «Дом купца Волкова» по адресу: Еленинская улица, 26/13, литера А. Здание было построено в конце XIX — начале XX веков, а сейчас не эксплуатируется, находится в полуразрушенном состоянии, напольное и потолочное покрытия частично отсутствуют.
В Петергофе на Собственном проспекте на торги выставят сразу два здания — дома № 8 литера А и № 22. первый — усадьба архитектора Е. Гана (главный дом с территорией), здание построили в 1850-е годы.
Второй дом — усадьба А.В. Львовой (главный дом с территорией), возведенный также в 1850-е годы.
В Красном Селе в переулке Щуппа на продажу выставят дом 12, литера А — это здание «Служба», которое входит в ансамбль «Бывшего военного госпиталя с территорией, зелеными насаждениями, бассейном и остатками шлюза».