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    В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира, а потом заставил его извиняться на камеру

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после того, как в Самаре водитель маршрутки напал на пожилого пассажира. По словам пострадавшего, конфликт произошел после его просьбы дать билет, пишет 24 мая 63.RU.

    Самара ДТП | samara.dtp.official

    Со слов очевидцев, мужчина вошел в маршрутное такси № 127, следующее в Новокуйбышевск, оплатил проезд и попросил водителя дать ему билет. Однако автомобилист якобы проигнорировал просьбу пассажира, вышел из маршрутки и ударил его. Как уточняет 63.RU, после этого водитель маршрутки записал и выложил в Сеть видео, в котором потребовал от пенсионера попросить прощения за случившееся.

    Личность мужчины уже установлена. Его доставили в отдел полиции и составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Затем СК возбудил в отношении водителя уголовное дело по статье «Хулиганство» — 213 УК РФ. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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