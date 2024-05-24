В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира, а потом заставил его извиняться на камеру

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после того, как в Самаре водитель маршрутки напал на пожилого пассажира. По словам пострадавшего, конфликт произошел после его просьбы дать билет, пишет 24 мая 63.RU.
Со слов очевидцев, мужчина вошел в маршрутное такси № 127, следующее в Новокуйбышевск, оплатил проезд и попросил водителя дать ему билет. Однако автомобилист якобы проигнорировал просьбу пассажира, вышел из маршрутки и ударил его. Как уточняет 63.RU, после этого водитель маршрутки записал и выложил в Сеть видео, в котором потребовал от пенсионера попросить прощения за случившееся.
Личность мужчины уже установлена. Его доставили в отдел полиции и составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Затем СК возбудил в отношении водителя уголовное дело по статье «Хулиганство» — 213 УК РФ. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.