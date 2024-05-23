В Охтинском колледже будут развивать образовательные программы нефтехимического профиля

Охтинский колледж Санкт-Петербурга и «Газпром нефть» заключили соглашение о партнерстве в обучении специалистов рабочих профессий. В колледже будут развивать программы нефтехимического профиля, а студенты смогут пройти стажировку на топливных терминалах «Газпром нефти».

Соглашение о партнерстве подписали ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев и директор Охтинского колледжа Галина Красновская. Одно из старейших профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга стало пятнадцатым участником образовательной платформы «Лига колледжей».