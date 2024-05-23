В Охтинском колледже будут развивать образовательные программы нефтехимического профиля

Охтинский колледж Санкт-Петербурга и «Газпром нефть» заключили соглашение о партнерстве в обучении специалистов рабочих профессий. В колледже будут развивать программы нефтехимического профиля, а студенты смогут пройти стажировку на топливных терминалах «Газпром нефти».
Соглашение о партнерстве подписали ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев и директор Охтинского колледжа Галина Красновская. Одно из старейших профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга стало пятнадцатым участником образовательной платформы «Лига колледжей».
Во время учебы студенты колледжа смогут стажироваться на топливно-логистических терминалах «Газпром нефти» на современном промышленном оборудовании. Наиболее успешные выпускники смогут получить работу на предприятиях компании.
Специалисты «Газпром нефти» также помогут колледжу в развитии образовательных программ нефтехимического профиля. Они предложат рекомендации по новым учебным методикам для повышения качества подготовки по инженерным специальностям. Кроме того, студенты, обучающиеся по специальности «техник-химик», пройдут производственную практику на современном топливном терминале «Газпром нефти» в Ленинградской области, во время которой они будут работать с инфраструктурой логистического комплекса и оборудованием лаборатории химического анализа.
«Одна из главных кадровых задач отрасли — обеспечить подготовку специалистов в соответствии с реальной спецификой производства, — прокомментировал Илья Дементьев, ректор корпоративного университета «Газпром нефти». — Для этого компания реализует проект «Лига колледжей» — сотрудничество с ссузами предусматривает бесшовный переход выпускников рабочих специальностей на предприятия. Вместе с учебными заведениями мы обеспечиваем комплексное сопровождение подготовки специалистов: от адаптации образовательных программ до организации практики и содействия выпускникам при трудоустройстве».
Галина Красновская, директор Охтинского колледжа, добавила, что колледж готовит кадры для разных секторов экономики, в том числе и для нефтехимической промышленности.
«В этой отрасли применяется самое современное оборудование и выстроены сложные технологические процессы, соответственно высок спрос на эффективных и грамотных специалистов. Совместно с экспертами «Газпром нефти» будут расширены образовательные программы, внедрены учебные практические технологии. Благодаря этому наши студенты смогут получить необходимые навыки и компетенции для будущей работы», — отметила она.