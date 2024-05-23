В Петербурге стартовал интерактивный проект «Россия — миру», посвященный достижениям российской и советской науки

Фото: АиФ / Евгений Асташенков Поделиться Поделиться





В Санкт-Петербурге стартовал проект «Россия — миру», рассказывающий о наиболее значимых достижениях отечественной науки от Ломоносова до наших дней, а также о 40 российских и советских ученых-первооткрывателях. Познакомиться с интерактивной выставочной экспозицией можно в мультимедийном парке «Россия — моя история» или онлайн на сайте проекта.



Петербург стал первым городом, где стартовал проект, кроме того, интерактивные выставки откроются в исторических парках «Россия — моя история», расположенных в Самаре, Саратове, Перми, Ростове-на-Дону, Махачкале, Новосибирске, Тюмени, Мелитополе, Владивостоке, Луганске и Твери — всего в 12 городах. В создании контента проекта приняли участие журналисты «Аргументов и фактов», а также российские историки, использованы материалы крупнейших музеев страны.

Проект рассказывает о работах математиков, химиков, физиков, в том числе астрономов и атомщиков, а также авиаконструкторов и создателей космических аппаратов, врачей и биологов, инженеров-изобретателей и историков.

Фото: АиФ / Евгений Асташенков Фото: АиФ / Евгений Асташенков Фото: АиФ / Евгений Асташенков Поделиться Поделиться





Главный редактор мультимедийных парков «Россия — моя история» Александр Мясников отметил, что в проекте представлена лишь малая часть российских учёных: «У нас в стране ещё много гениев, которым хочется посвящать отдельные проекты. Это должна быть гигантская энциклопедия людей, которые внесли свой вклад в развитие общества. Выставка «Россия — миру» масштабна по своей сути и наполнена интерактивами, а когда информация представлена широкомасштабно и есть пространство, — это запоминается».



«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной», — считает генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков. — Конечно, представители старших поколений знают многие из этих фактов. Но у молодёжи сейчас таких знаний недостаточно. Наш проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Надеемся, что многие юные пытливые умы, воодушевившись подготовленными журналистами «АиФ» материалами, почувствуют в себе тягу к открытиям и захотят связать свою будущую жизнь с российской наукой».



«У нас получилась достаточно масштабная ретроспектива научных достижений нашей страны с охватом самых разных областей. При этом форма подачи проста, понятна и привлекательна, — говорит глава Ассоциации исторических парков "Моя история", член Общественной палаты России Иван Есин. — Сегодня, когда мы стремимся к технологическому суверенитету, нужно понимать, что без достижений науки он невозможен. А достижения будут, когда молодёжь начнёт стремиться к ним. Поэтому проект в первую очередь адресован ей».



«Наука — это всегда то, что ещё неизведанно, непонятно и то, что ещё никто не успел понять. Взяться за то, что неизведанно и описать доступным языком, самое сложное, что можно сделать. Нужно уметь выдержать баланс, чтобы это было интересно, но вместе с тем не слишком популяризировано», — отметила на пресс-конференции, посвященной запуску проекта, заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Анна Олеговна Степанова.

О том, как важно сделать информацию доступной и для чего необходимо в современном мире использование новейших технологий, рассказали представители Президентской библиотеки — общегосударственного электронного хранилища цифровых копий важнейших документов по истории страны, имеющего статус национальной библиотеки России.



«Очень важно смотреть на труды, переписку, послания учёного, о том, как он относился к современникам. Всё это показывает человека живым и интересным. У таких проектов, как "Россия — миру", бездонная глубина, так как проект представлен учёными из разных сфер, а вместе они внесли вклад в развитие России», — считает заместитель директора департамента по научно-просветительской работе Президентской библиотеки, кандидат исторических наук Алексей Воронович.



При подготовке проекта его создатели старались преподнести информацию не только интересно, но и эмоционально. «Восторг — категория не политическая или экономическая. Восторг — это эмоция, сильное эмоциональное переживание. При подготовке текстов и лекций для проекта было важным, чтобы эмоция накрыла каждого читателя и зрителя», — отмечает журналист ИД «Аргументы и факты», обозреватель, историк и лектор проекта Константин Кудряшов, — 40 гениальных личностей, сложно выделить кого-то одного. Но я бы отметил изобретателя первых в мире судов на воздушной подушке Владимира Левкова — обратите особое внимание на него и его заслуги».



«Важно рассказывать о пути в науку каждого выдающегося учёного. Путь в науку — это путь целеустремленного человека с правом дерзнуть и встать в ряд великих людей, которыми гордится Россия», — говорит Александр Рудольфович Наумов, и. о. ректора Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета имени Ж. И. Алфёрова РАН.



А директор музея Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I , доцент кафедры истории, философии, политологии и социологии Андрей Зиновьев отметил, что современная молодежь не отличается от предыдущих поколений, она такая же хорошая и активная. «Очень важно, чтобы молодые люди шли в инженеры и чтобы техническое образование сегодня развивалось. Потому что инженер — звучит гордо. Такие проекты поддерживают эту идею и развивают науку на благо страны», — добавил он.

Проект «Россия — миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

