Собственные модели гоночных автомобилей представят 25 команд вузов на состязании «Формула Студент» в июле

Фото: предоставлено пресс-службой автодрома «Игора Драйв» Поделиться Поделиться





В состязании молодых инженеров «Формула Студент» в июле 2024 года примут участие 25 команд вузов из России, Казахстана, Индии, Кыргызстана и Турции. Соревнования по разработке гоночных болидов пройдут в рамках GARAGE FEST на автодроме «Игора Драйв».



Международная «Формула Студент» стартовала в 1988 году по инициативе Сообщества автомобильных инженеров (SAE), а с 2007 года в ней принимали участие российские команды молодых инженеров. Затем появились и национальные соревнования, где соревнуются команды из лучших технических вузов России. Они представляют автомобили в двух классах — «двигатель внутреннего сгорания» и «электро».

В прошлом году в «Формуле Студент» принимали участие 15 команд: девять в классе «ДВС» и шесть — в «электро», а одна команда представила работу в категории «беспилотные автомобили». В 2024 году их стало 25, из них 18 заявлено в «ДВС», а семь — в «электро». МГТУ имени Баумана привезет на автодром «Игора Драйв» две полноценные команды, одна из которых представит автомобиль с ДВС, а вторая — электрический беспилотник четвертого уровня автономности. Это означает, что оператор может вмешаться в управление автомобилем только для того, чтобы экстренно его остановить в случае возникновения нештатной ситуации. Всё остальное машина делает самостоятельно: ориентируется в пространстве, строит траекторию, принимает решения.

Фото: предоставлено пресс-службой автодрома «Игора Драйв» Фото: предоставлено пресс-службой автодрома «Игора Драйв» Фото: предоставлено пресс-службой автодрома «Игора Драйв» Фото: предоставлено пресс-службой автодрома «Игора Драйв» Поделиться Поделиться





«В классе "электро" мы ожидаем очень серьезную конкуренцию от МАДИ и Тольяттинского государственного университета (ТГУ), — рассказывает Владимир Чернышов, представитель Bauman Racing Team, команды МГТУ имени Баумана. — Это будет уже четвертый год, когда мы соревнуемся с тольяттинцами в этой категории. МАДИ — это очень серьезный коллектив с огромным опытом и традициями. Также очень интересно посмотреть на индийскую команду, которая представит первый в своей истории электрический болид. В «ДВС» будет чуть потяжелее. Среди фаворитов ТГУ и Уфимский государственный авиационный университет (УГАТУ), которые одержали победу в прошлом году, Санкт-Петербургский политех, который исторически делает самые легкие машины, плюс приезжают очень сильные команды из Китая и Индии».





Появление зарубежных коллективов станет вызовом для российских студентов: в Россию приедут команды, которые регулярно входят в десятку лучших на национальных соревнованиях в классе «ДВС», причем в Китае в нём участвует более 50 команд, в Индии — более 20 команд.



Согласно регламенту, участниками команд могут быть только студенты. Причем если за рубежом можно быть в команде не более четырех лет с даты участия в первых соревнованиях, то в России из-за учебы по такой форме обучения, как специалитет, допускается состоять в команде шесть лет, так что в команде могут быть и будущие бакалавры, и специалисты, и магистры. Команда может состоять и из 10 человек, и из 80–85, как та же Bauman Racing. Число участников команды никак не ограничено: есть небольшие коллективы из 10 человек, а есть команды-гиганты, как Bauman Racing, в которой 80–85 человек, и это не рекорд.

Все испытания делятся на статические и динамические: в первом случае оцениваются инжиниринг, дизайн и защита конструкции. Студенты должны представить свою машину жюри, объяснить, почему применены те или иные решения, а также предоставить бизнес-план серийного производства своего творения. Динамические дисциплины напоминают ралли — машины по одной выезжают на трассу и демонстрируют свои характеристики: динамику разгона до 75 км/ч , максимальную скорость в повороте, скорость прохождения трассы, а также расход топлива или электроэнергии.

Посмотреть на работу команд над проектами и на их соревнования смогут все зрители GARAGE FEST, который пройдет на автодроме «Игора Драйв» 27–28 июля.

0+