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    Выдача льготной ипотеки с начала 2024 года сократилась вдвое

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    После ужесточения условий по льготной ипотеки ее доля сократилась до 30% от всех выдач ипотечных кредитов, в то время как до конца прошлого года она занимала 50–60%. Как рассказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, 30% остаются все же значительным показателем, что говорит о востребованности программы.

    По мнению эксперта, этот тип ипотеки недостаточно эффективно решал важные государственные задачи, поэтому далее необходима адресная поддержка по категориям — например, ипотека для врачей, учителей, работников предприятий. А чтобы новые программы были более востребованы, их стоило бы распространить и на вторичный рынок.

    — Это расширит возможности многих покупателей, для которых продажа старой квартиры — едва ли не единственный способ найти средства на первоначальный взнос, — продолжил Азизов. — Пока же ставки на вторичном рынке можно назвать заградительными, из-за чего продать вторичное жилье трудно.

    Кроме того, по мнению Рустама Азизова, льготную ипотеку целесообразно было бы распространить и а на молодежь до 30 лет, одним из вариантов может стать «Молодежная ипотека».

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