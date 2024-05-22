Эстония хочет построить ограждение вокруг Саатсеского сапога. МИД РФ отреагировал на такие планы

Эстония решила возвести ограждение и построить дорогу вокруг Саатсеского сапога — это часть Псковской области. РИА Новости 22 мая со ссылкой на эстонскую телерадиовещательную компанию ERR сообщает, что все эти возведения обойдутся Эстонии примерно в 7 миллионов евро.

Министерство иностранных дел России прокомментировало РБК такие планы, отметив, что Саатсеский сапог — это территория РФ, «какие-либо спекуляции о его передаче Эстонии лишены смысла». « <...> На отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района <...> сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», — цитирует агентство департамент информации и печати МИД России.