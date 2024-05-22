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    Эстония хочет построить ограждение вокруг Саатсеского сапога. МИД РФ отреагировал на такие планы

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    Эстония решила возвести ограждение и построить дорогу вокруг Саатсеского сапога — это часть Псковской области. РИА Новости 22 мая со ссылкой на эстонскую телерадиовещательную компанию ERR сообщает, что все эти возведения обойдутся Эстонии примерно в 7 миллионов евро.

    Министерство иностранных дел России прокомментировало РБК такие планы, отметив, что Саатсеский сапог — это территория РФ, «какие-либо спекуляции о его передаче Эстонии лишены смысла». « <...> На отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района <...> сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», — цитирует агентство департамент информации и печати МИД России.

    Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс пояснил, что решено застроить участки земли, «которые ранее планировала обменять с Россией».

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