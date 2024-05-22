Халк рассказал, что после перехода в «Зенит» хотел уйти из-за некоторых игроков

Бразильский футболист Халк испытывал психологические проблемы после перехода в «Зенит» в 2012 году. По его словам, российские игроки петербургской команды завидовали ему и бельгийцу Акселю Витселю. Об этом он рассказал 22 мая в интервью Noataque.



«Начало было трудным. Для меня и для Акселя Витселя. Он пришел из «Бенфики», я — из «Порту». Они подписали его, а затем и меня. В то время они заплатили за меня €60 млн. Когда мы туда приехали, игроки начали завидовать, потому что они были старше и русскими», — вспомнил Халк.