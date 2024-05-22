Халк рассказал, что после перехода в «Зенит» хотел уйти из-за некоторых игроков

Бразильский футболист Халк испытывал психологические проблемы после перехода в «Зенит» в 2012 году. По его словам, российские игроки петербургской команды завидовали ему и бельгийцу Акселю Витселю. Об этом он рассказал 22 мая в интервью Noataque.
«Начало было трудным. Для меня и для Акселя Витселя. Он пришел из «Бенфики», я — из «Порту». Они подписали его, а затем и меня. В то время они заплатили за меня €60 млн. Когда мы туда приехали, игроки начали завидовать, потому что они были старше и русскими», — вспомнил Халк.
По его словам, первое время, когда он забивал голы, остальные игроки «Зенита» «демонстративно не праздновали и отворачивались». Вскоре Халк написал своему агенту, что он хочет уйти, но агент пообещал ему после общения с руководством сине-бело-голубых, что скоро клуб покинут некоторые игроки и все изменится.
Напомним, Халк перешел в «Зенит» в сентябре 2012 года за 60 миллионов евро. За петербургский клуб он провел четыре сезона, забив 77 голов в 148 матчах. В 2016 году «Зенит» продал Халка в Китай за 56 млн евро.