Мошенники адаптировали легенду про «безопасный» счет для обмана военных

Телефонные мошенники нацелились на военнослужащих и их родных. Для этого они адаптировали популярную схему с «безопасным» счетом.



Злоумышленники звонят или пишут потенциальным жертвам и рассказывают, что из их денежного довольствия удержат 195 тысяч рублей якобы из-за дисциплинарного взыскания или нарушения при исполнении служебных обязанностей, сообщает 22 мая Банк России. Эта сумма соответствует единовременной выплате, которая причитается военнослужащим по указу президента.

Для большей убедительности жертве присылают «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. И предлагают перевести накопления на «безопасный» счет, чтобы деньги не списали. После средства обещают вернуть, но, конечно же, не возвращают, испарившись с чужими деньгами.