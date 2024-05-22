Мошенники адаптировали легенду про «безопасный» счет для обмана военных

Телефонные мошенники нацелились на военнослужащих и их родных. Для этого они адаптировали популярную схему с «безопасным» счетом.
Злоумышленники звонят или пишут потенциальным жертвам и рассказывают, что из их денежного довольствия удержат
Для большей убедительности жертве присылают «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. И предлагают перевести накопления на «безопасный» счет, чтобы деньги не списали. После средства обещают вернуть, но, конечно же, не возвращают, испарившись с чужими деньгами.
В Центробанке напоминают, что ни «безопасных», ни «специальных» счетов не существует — мошенники просто называют жертвам реквизиты своего счета. При любом подозрительном звонке лучше прекратить разговор, а по всем вопросам, связанным с деньгами, — самим обращаться в свой банк по телефону, указанному на его официальном сайте или обороте платежной карты.