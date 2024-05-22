Эквилибристика на непростом участке КАД: фургон перевернул трактор

Две крупные машины не разъехались ночью на одном из самых проблемных участков КАД — в районе Большого Обуховского моста.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 мая в 23:30 на 55-м километре внутреннего кольца легковой автомобиль врезался в трактор, и тот перевернулся. Пострадал один человек. Были заняты три полосы.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что легковой автомобиль — это «Газель».
Участок внутреннего кольца у вантового моста один из самых загруженных. Пробки здесь бывают почти каждый день, даже если хорошая погода и нет аварий и ремонтов.