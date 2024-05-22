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    Эквилибристика на непростом участке КАД: фургон перевернул трактор

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Две крупные машины не разъехались ночью на одном из самых проблемных участков КАД — в районе Большого Обуховского моста.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 мая в 23:30 на 55-м километре внутреннего кольца легковой автомобиль врезался в трактор, и тот перевернулся. Пострадал один человек. Были заняты три полосы.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что легковой автомобиль — это «Газель».

    Участок внутреннего кольца у вантового моста один из самых загруженных. Пробки здесь бывают почти каждый день, даже если хорошая погода и нет аварий и ремонтов.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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