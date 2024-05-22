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    США предположили, что Россия вывела на орбиту космическое оружие, которое может атаковать спутники

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    США полагают, что Россия могла вывести на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. По предположениям Пентагона, это могло произойти 16 мая, сообщил официальный представитель ведомства Патрик Райдер. Его слова 21 мая приводит «Интерфакс».

    По оценкам США, аппарат является космическим оружием, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли. Райдер добавил, что на той же орбите находится «американский правительственный спутник», и отметил, что Соединенные Штаты продолжат следить за российским аппаратом.

    Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя предположения Пентагона, заявил РИА Новости, что Москва не будет реагировать «на все подобные вбросы».

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