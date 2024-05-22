Трое в реанимации после пожара на Рубинштейна

В реанимациях двух больниц борются за жизнь пострадавших в результате квартирного пожара в пятиэтажке в центре Петербурга. Один из них был госпитализирован в состоянии клинической смерти, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 мая.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар, разгоревшийся на улице Рубинштейна, 26, в одиннадцатом часу ночи, ликвидировали в 00:58. Силами шести расчётов тушили пятикомнатную квартиру. Огонь охватил 40 квадратных метров — горели коридор и одна из комнат.
Сорок человек были эвакуированы из опасной зоны. Пострадали, по уточнённым данным, трое.
Двоих госпитализировали в Мариинскую больницу. Это 26-летний мужчина, у которого обожжены лицо и тело, а также ещё один мужчина, чью личность предстоит установить — он поступил в состоянии клинической смерти.
В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе спасают 72-летнюю женщину. По предварительным данным, у неё ожоги рук и дыхательных путей. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжёлое.