Юную девушку похитили в Петербурге и увезли в сторону столицы

Правоохранительные органы проводят проверку по факту похищения
Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне вечером в полицию позвонила мать девушки. Она рассказала, что ее дочку украли. Жертва похищения звонила из машины, кричала, что выпрыгнет и что они уже проехали Бологое. Мадина, по словам мамы, вышла из дома около пяти часов вечера, на ней были длинная черная юбка и черная блузка. Неизвестные увезли ее от ТЦ «Ока» в Колпино.
Судя по информации в соцсетях, похищенная увлекалась гаданиями и общалась с представителями народа рома.