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    Юную девушку похитили в Петербурге и увезли в сторону столицы

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    Правоохранительные органы проводят проверку по факту похищения 18-летней девушки в Петербурге. Юную Мадину силой усадили в черную «Ладу» и увезли куда-то в сторону Москвы.

    Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне вечером в полицию позвонила мать девушки. Она рассказала, что ее дочку украли. Жертва похищения звонила из машины, кричала, что выпрыгнет и что они уже проехали Бологое. Мадина, по словам мамы, вышла из дома около пяти часов вечера, на ней были длинная черная юбка и черная блузка. Неизвестные увезли ее от ТЦ «Ока» в Колпино.

    Судя по информации в соцсетях, похищенная увлекалась гаданиями и общалась с представителями народа рома.

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