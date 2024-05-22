Неизвестная девочка отправила первоклассника в реанимацию на севере Петербурга

Семилетний мальчик попал в реанимацию после прогулки с мамой в Выборгском районе Петербурга. Вылазка на детскую площадку имела тяжелые последствия. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 мая.



Накануне вечером первоклассника госпитализировали с проспекта Энгельса. В тяжелом состоянии, с ушибом головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой его привезли в больницу святой Марии Магдалины.



Как объяснила мама мальчика, во время их прогулки по детской площадке к сыну подошла девочка лет 10–11 и толкнула его с горки. В результате ребенок упал головой вниз. Женщина отмечает, что школьница была во дворе без взрослых.

