Среда джаза с Давидом Голощекиным: Phil Woods Quintet — Ballads & Blues

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Джазовые баллады в исполнении квинтета под управлением американского альт-саксофониста Фила Вудса.
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Джазовые баллады в исполнении квинтета под управлением американского альт-саксофониста Фила Вудса.
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