Ученые СПбГАСУ создали «градусник» для точного измерения температуры внутри вечной мерзлоты

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете создали конструкцию, которая предназначена для точного измерения температуры внутри грунта. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», эта технология должна пригодиться нефтегазовым компаниям при добыче полезных ископаемых в условиях вечной мерзлоты на Крайнем Севере.

Отслеживать температуру грунта необходимо, поскольку при добыче ископаемых в недрах вырабатывается тепло, которое может сделать конструкции скважины и наземных строений неустойчивыми, а по СНиПам грунт должен оставаться замерзшим. Для того, чтобы контролировать выделение тепла, под фундаментом зданий прокладывают сеть из датчиков.