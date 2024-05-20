Ученые СПбГАСУ создали «градусник» для точного измерения температуры внутри вечной мерзлоты

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете создали конструкцию, которая предназначена для точного измерения температуры внутри грунта. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», эта технология должна пригодиться нефтегазовым компаниям при добыче полезных ископаемых в условиях вечной мерзлоты на Крайнем Севере.
Отслеживать температуру грунта необходимо, поскольку при добыче ископаемых в недрах вырабатывается тепло, которое может сделать конструкции скважины и наземных строений неустойчивыми, а по СНиПам грунт должен оставаться замерзшим. Для того, чтобы контролировать выделение тепла, под фундаментом зданий прокладывают сеть из датчиков.
Но поскольку корпуса существующих измерителей изготавливают из стальных труб, которые хорошо проводят тепло, точность данных снижается. Решить эту проблему ученые предложили с помощью стеклопластика, обладающего термоизолирующими свойствами. Новое устройство состоит из трубок, соединенных с датчиками с помощью стальных муфт. Муфты, проводящие тепло, позволяют добиться точного измерения температуры, а сегменты из композитных материалов — изолируют их друг от друга.
Как рассказал изданию Андрей Бояринцев, старший преподаватель геотехники Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, конструкцию планируется доработать таким образом, чтобы датчики можно было извлекать для проверки. Пока же этого не произошло, конструкцию можно использовать в течение двух лет.
Разработчики уже получили патент на устройство и планируют провести испытания совместно с компаниями, которые ведут геотехнический мониторинг на Крайнем Севере.