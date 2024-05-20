Майор Гром возвращается: его ждет схватка с Призраком

23 мая на экраны выходит «Майор Гром: Игра» — третий в серии кинокомиксов о непобедимом полицейском из Санкт-Петербурга и его зловещих врагах. По сюжету после победы над Чумным Доктором, состоявшейся в первом фильме, Гром живет в свое удовольствие: днем ловит преступников, а вечером встречается со своей девушкой — журналисткой Юлией Пчелкиной. Гром уверен в себе, поскольку его суперспособности — физическая сила, пробивной характер, блестящий ум и любовь к шаверме. В городе его тоже обожают, установили ему памятник и продают игрушки в виде Грома. Однако идиллия нарушается появлением таинственного злодея, который называет себя Призраком. Он предлагает Грому поучаствовать в опасной игре, где ставки — жизни обычных петербуржцев.