Майор Гром возвращается: его ждет схватка с Призраком

23 мая на экраны выходит «Майор Гром: Игра» — третий в серии кинокомиксов о непобедимом полицейском из Санкт-Петербурга и его зловещих врагах. По сюжету после победы над Чумным Доктором, состоявшейся в первом фильме, Гром живет в свое удовольствие: днем ловит преступников, а вечером встречается со своей девушкой — журналисткой Юлией Пчелкиной. Гром уверен в себе, поскольку его суперспособности — физическая сила, пробивной характер, блестящий ум и любовь к шаверме. В городе его тоже обожают, установили ему памятник и продают игрушки в виде Грома. Однако идиллия нарушается появлением таинственного злодея, который называет себя Призраком. Он предлагает Грому поучаствовать в опасной игре, где ставки — жизни обычных петербуржцев.
Режиссером фильма стал Олег Трофим, работавший и над предыдущими частями. В качестве сценариста в проекте поучаствовал Артем Габрелянов, гендиректор издательства комиксов Bubble, в котором и был придуман майор Гром. А оператором выступил Максим Жуков, работу которого мы недавно видели в «Мастере и Маргарите» Михаила Локшина. Самого Грома в картине по-прежнему играет актер Тихон Жизневский, а его начальника, полковника Прокопенко — Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты».
По словам создателей, в фильме будет множество трюков и экшена: за них отвечала казахстанская студия «Кун-до», которая также работала над франшизой «Последний богатырь» и фильмами Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Особо опасен» и «Бен-Гур».
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Матвей Пирогов