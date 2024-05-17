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    Банк «Санкт-Петербург» заработал 13 млрд рублей за первый квартал

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    Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» по итогам первого квартала года составила 13 млрд рублей, согласно данным консолидированной отчетности по МСФО, это на 10,9% меньше по сравнению с первым кварталом 2023 года.

    Выручка банка выросла на 6,7% и составила 22,3 млрд рублей. На 1 апреля 2024 года сумма выданных кредитов и авансов клиентам до вычета резервов составлял 705,8 млрд рублей, рост с начала года составил 2,8%. При этом 77,7% кредитного портфеля приходится на кредиты корпоративным клиентам, 22,3% — на кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 4% до 548,3 млрд рублей, а розничный — на 0,2% (в том числе ипотечные кредиты — на 0,8%) и достиг 56,3 млрд рублей.

    Объем средств клиентов банка на начало второго квартала снизились на 0, 4% с начала года и составили 648 млрд рублей, из них 62% составили средства физлиц, 38% — корпоративных клиентов.

    Собственный капитал банка на 1 апреля составил 181,9 млрд рублей (увеличившись с начала года на 6,2%.

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