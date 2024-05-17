Банк «Санкт-Петербург» заработал 13 млрд рублей за первый квартал

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» по итогам первого квартала года составила 13 млрд рублей, согласно данным консолидированной отчетности по МСФО, это на 10,9% меньше по сравнению с первым кварталом 2023 года.



Выручка банка выросла на 6,7% и составила 22,3 млрд рублей. На 1 апреля 2024 года сумма выданных кредитов и авансов клиентам до вычета резервов составлял 705,8 млрд рублей, рост с начала года составил 2,8%. При этом 77,7% кредитного портфеля приходится на кредиты корпоративным клиентам, 22,3% — на кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 4% до 548,3 млрд рублей, а розничный — на 0,2% (в том числе ипотечные кредиты — на 0,8%) и достиг 56,3 млрд рублей.

