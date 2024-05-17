Эрмитаж зовёт смотреть фламандские натюрморты

Проект «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» объединит более семидесяти работ фламандских мастеров натюрморта и анималистической живописи. Большая часть — сорок пять картин — будут из эрмитажного собрания, некоторые отреставрировали специально для выставки. Столько рыбов вы едва ли увидите в мемах, а столь пышных застолий уже не бывает даже на Новый год.

Якоб Йорданс (1593, Антверпен — 1678, Антверпен)

Пауль (Паувел) де Вос (Около 1596, Хюлст — 1678, Антверпен)

Повар у стола с дичью Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Залы фламандского искусства XVII века в Эрмитаже традиционно поражают масштабом и насыщенностью: после красочного Якоба Йорданса, рубенсовской роскоши и парадных портретов английских аристократов кисти Ван Дейка на вас буквально обрушиваются полотна Франса Снейдерса с овощами, фруктами, рыбой и сценами охоты. Несколько лет назад зал Снейдерса дополнила работа современного бельгийского художника Яна Фабра, а совсем недавно постоянную экспозицию украсил отреставрированный «Роскошный натюрморт» Яна ван ден Хекке. И музей не собирается останавливаться: в мае 2024 года большая выставка фламандцев откроется в Николаевском зале Зимнего дворца.



Обширная эрмитажная коллекция позволяет организовать не только «пиршество для глаз», но и выставку-исследование. Франс Снейдерс (1579–1657) работал в эпоху расцвета Фландрии: после того как Старые Нидерланды в результате религиозных войн распались на Северные и Южные (и Север отправился в капиталистический космос), в старом центре региона, Антверпене, сложилась особая изобразительная традиция, сочетавшая старонидерландские черты с наработками Питера Пауля Рубенса (1577–1640), которые в тогдашнем европейском масштабе вполне можно назвать глобалистскими.



Вы увидите «кабинетные» работы Снейдерса (то есть предназначенные для особых кабинетов, украшенных живописью, которые были в домах состоятельных фламандцев), натюрморты с накрытыми столами. Снейдерс работал с Рубенсом, повлияли на него и впечатления от итальянской поездки 1608/09 годов. Вы увидите картины последователей Снейдерса, сможете проследить развитие фламандского натюрморта. XVII век — эпоха пытливого познания и описания мира, в том числе интереса к ботанике, так что в этот период буквально расцветает жанр цветочного натюрморта. Да и в целом специализация художников на натюрмортах того или иного становится всё более точной и прицельной. Возможно, глядя на цветочные натюрморты фламандцев с тонко выписанными нежными лепестками на тёмных фонах, вы вспомните отечественные жостовские подносы.



Ян Фейт (1611, Антверпен — 1661, Антверпен)

Натюрморт с цветами, фруктами и попугаем

1650-е Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





К выставке в музее отреставрировали панно «Цветы среди архитектуры (Весна)» и крупноформатный картон для шпалеры «Охотничьи трофеи», исполненные фламандскими художниками Абрахамом ван Дипенбеком (1596‒1675) и Питером Булем (1622‒1674). Пятнадцать работ привезут из ГМИИ им. Пушкина . Вишенка на этом поражающем воображение натюрморте: за дизайн и архитектуру проекта отвечают Эмиль Капелюш и Юрий Сучков.



Выставка «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» пройдёт в Николаевском зале Зимнего дворца с 19 мая по 8 сентября 2024 года. 0+

