Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, зап

    765мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    Эксперты: на юге Петербургской агломерации может появиться около 200 тыс. новых рабочих мест

    Эксперты: на юге Петербургской агломерации может появиться около 200 тыс. новых рабочих мест

    709
    1 комментарий


    За 15 лет на юге Петербургской агломерации поможет появиться 196 тыс. рабочих мест в разных сферах. Как отметила главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина, это произойдет после реализации планов по развитию этой территорий совместными усилиями властей, девелоперов и институциональных инвесторов.

    Эксперт сослалась на данные Института территориального планирования «Урбаника», согласно которым потенциальная занятость в непромышленном секторе агломерации составляет порядка 128,7 тыс. рабочих мест, еще почти 67,3 тыс. может появиться в промышленном секторе.

    — Росту количества мест приложения труда будет способствовать развитие light industrial — легкой промышленности, не требующей санитарных зон, а также создание научных кластеров среднего и высшего образования и укрепление туризма выходного дня, — говорит Гречухина. — Сбалансированное развитие КРТ со временем обеспечит местных жителей рабочими местами рядом с домом или в соседнем районе и поможет сократить маятниковую миграцию. Поэтому важно создавать связи между центром агломерации — Петербургом — и его подцентрами.

    По словам эксперта, для активного развития бизнеса, а значит, и мест приложения труда, нужна инфраструктура, обеспечить которую — задача правительства региона.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close