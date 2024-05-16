Эксперты: на юге Петербургской агломерации может появиться около 200 тыс. новых рабочих мест





За 15 лет на юге Петербургской агломерации поможет появиться 196 тыс. рабочих мест в разных сферах. Как отметила главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина, это произойдет после реализации планов по развитию этой территорий совместными усилиями властей, девелоперов и институциональных инвесторов.