Эксперты: на юге Петербургской агломерации может появиться около 200 тыс. новых рабочих мест

За 15 лет на юге Петербургской агломерации поможет появиться
Эксперт сослалась на данные Института территориального планирования «Урбаника», согласно которым потенциальная занятость в непромышленном секторе агломерации составляет порядка
— Росту количества мест приложения труда будет способствовать развитие light industrial — легкой промышленности, не требующей санитарных зон, а также создание научных кластеров среднего и высшего образования и укрепление туризма выходного дня, — говорит Гречухина. — Сбалансированное развитие КРТ со временем обеспечит местных жителей рабочими местами рядом с домом или в соседнем районе и поможет сократить маятниковую миграцию. Поэтому важно создавать связи между центром агломерации — Петербургом — и его подцентрами.
По словам эксперта, для активного развития бизнеса, а значит, и мест приложения труда, нужна инфраструктура, обеспечить которую — задача правительства региона.