Эксперты: после изменения условий выдачи семейная ипотека может стать недоступной большинству заемщиков

Предложения Минфина по сегментированию условий выдачи семейной ипотеки в зависимости от возраста детей могут снизить доступность жилья для семей, считают эксперты рынка. Как отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, если будут приняты предложения сохранить ставку 6% для семей с детьми до 6 лет и поднять до 12% для семей, где дети старше, ежемесячный платеж вырастет практически в два раза.
По словам Рустама Азизова, доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи ипотечных кредитов в стране составляет более 40%, при этом не менее 60% семей-покупателей квартир по этой программе делают это ближе к моменту, когда ребенок пойдет в школу.
— В первые годы жизни ребенка семья сталкивается с падением доходов из-за декретного отпуска одного из родителей, и одновременно с ростом расходов, так что крупные покупки отходят на второй план, — говорит Азизов. — Изменение условий кредитования для семей с детьми старше 6 лет заметно сократит возможности основной аудитории этой программы.
При этом, добавил он, есть эффективные способы не превращать программы семейной ипотеки в инвестиционный инструмент, например повышать ставки для семей, где детям уже исполнилось 16 лет.