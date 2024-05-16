Эксперты: после изменения условий выдачи семейная ипотека может стать недоступной большинству заемщиков





Предложения Минфина по сегментированию условий выдачи семейной ипотеки в зависимости от возраста детей могут снизить доступность жилья для семей, считают эксперты рынка. Как отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, если будут приняты предложения сохранить ставку 6% для семей с детьми до 6 лет и поднять до 12% для семей, где дети старше, ежемесячный платеж вырастет практически в два раза.



По словам Рустама Азизова, доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи ипотечных кредитов в стране составляет более 40%, при этом не менее 60% семей-покупателей квартир по этой программе делают это ближе к моменту, когда ребенок пойдет в школу.

