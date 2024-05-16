Реклама

    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    766мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    Эксперты: после изменения условий выдачи семейная ипотека может стать недоступной большинству заемщиков

    388
    обсудить


    Предложения Минфина по сегментированию условий выдачи семейной ипотеки в зависимости от возраста детей могут снизить доступность жилья для семей, считают эксперты рынка. Как отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, если будут приняты предложения сохранить ставку 6% для семей с детьми до 6 лет и поднять до 12% для семей, где дети старше, ежемесячный платеж вырастет практически в два раза.

    По словам Рустама Азизова, доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи ипотечных кредитов в стране составляет более 40%, при этом не менее 60% семей-покупателей квартир по этой программе делают это ближе к моменту, когда ребенок пойдет в школу.

    — В первые годы жизни ребенка семья сталкивается с падением доходов из-за декретного отпуска одного из родителей, и одновременно с ростом расходов, так что крупные покупки отходят на второй план, — говорит Азизов. — Изменение условий кредитования для семей с детьми старше 6 лет заметно сократит возможности основной аудитории этой программы.

    При этом, добавил он, есть эффективные способы не превращать программы семейной ипотеки в инвестиционный инструмент, например повышать ставки для семей, где детям уже исполнилось 16 лет.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close