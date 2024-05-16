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    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    В кабаре «Шум» выходит спектакль по дневникам Зинаиды Гиппиус

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    17 мая в кабаре «Шум» состоится премьерный показ спектакля Фамила Джавадова «Гиппиус. Непредвиденное». Спектакль поставлен по дневникам и стихотворениям Зинаиды Гиппиус и охватывает исторические события от первой мировой войны до революции. Роль поэтессы Серебряного века исполнит актриса БДТ Варвара Павлова.

    Фото: фрагмент афиши спектакля
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    Хронологически спектакль охватывает жизнь страны с 1 августа 1914 года по 9 марта 1917 года, однако прежде всего становится большим эмоциональным погружением во внутренний мир художника, ставшего свидетелем исторических катаклизмов.

    Внутренний поток мыслей поэтессы, полный тайных сомнений и страхов, превращается в откровенный разговор с публикой, которая находится на расстоянии вытянутой руки. Спектакль сталкивает между собой две плоскости — реальность дат, фактов и исторических фигур (Александра Блока, Всеволода Мейерхольда, Владимира Немировича-Данченко) и художественную реальность поэзии, нервически-воспаленную, взвинченную. Общее настроение постановки будет поддерживать живое музыкальное сопровождение, специально созданное композитором Александром Захаренко.

    Режиссер-постановщик спектакля Фамил Джавадов — ученик Андрея Могучего (выпускник РГИСИ 2021 года), на счету которого уже две постановки в стенах БДТ им. Г.А. Товстоногова («Черная скрипочка» и «День числа Пи»). В главной роли — Варвара Павлова: актриса БДТ, актриса кино, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Композитор — Александр Захаренко: лауреат международных конкурсов, солист ансамбля БДТ, приглашенный артист Мариинского театра. Фортепиано — лауреат всероссийских и международных конкурсов Галя Лавренчук. Продюсер — Кирилл Рокотов.

    18+

    Арина Хек

    Фото: фрагмент афиши спектакля

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