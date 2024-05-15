Среда джаза с Давидом Голощекиным: Russell Malone Quartet — Wholly Cats

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Wholly Cats — альбом одного из лучших современных джазовых гитаристов, Russell Malone.
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2 м/с, зап
768мм
55%
Пробки
5/10
Wholly Cats — альбом одного из лучших современных джазовых гитаристов, Russell Malone.
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