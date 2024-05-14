В Шушарах инвалидам-очередникам передадут 15 квартир

В Шушарах начали принимать квартиры, приспособленные для маломобильных жителей. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», в доме на улице Окуловской таких квартир 15, и все они предназначены для очередников по договору социального найма.
Квартиры принимают городской комитет имущественных отношений и представители профильных общественных организаций людей с ограниченными возможностями.
В двух- и трехкомнатных квартирах есть все нужные элементы доступной среды. Это широкие дверные проемы, заниженные пороги на входе в квартиру и на балкон, низко расположенные ручки, выключатели и счетчики, доводчики на дверях.
В санузлах есть специальные поручни, в ванной комнате вместо привычной кабинки или ванны смонтировано регулируемое сиденье для душа. Пол сделан с уклоном для стока воды, наклон зеркала тоже можно регулировать. При этом в помещении еще остается место для кабинки, стиральной машины или ванны.