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    В Выборгском районе 1 сентября откроется объединенная с детским садом начальная школа

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    Фото: Предоставлено компанией «Отделстрой»
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    На улице Матросова в Выборгском районе ввели в эксплуатацию объединенное здание начальной школы на 230 мест и детского сада на 120 воспитанников. Как уточняют в компании «Отделстрой», объект станет филиалом школы №560 Выборгского района, документы на постановку на кадастровый учет и оформление собственности уже поданы.

    В общем трехэтажном здании для школы и садика отведено два крыла с разными входами. Внутри обустроены учебные классы и игровые комнаты, спортивный, музыкальный, актовый залы, а также столовая и библиотека. На огороженной прилегающей территории обустроили площадки для бега, игр и занятий спортом.

    Планируется, что школа и садик на территории ЖК «Новый Лесснер» примут детей в новом учебном году.

    Фото: Предоставлено компанией «Отделстрой»

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