На Парнасе 1 сентября откроются новая школа и детский садик

В Выборгском районе подходит к концу строительство двух соцобъектов. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», летом 2024 года закончится строительство школы на 1750 мест и детского сада на 280 мест.
Сейчас в четырехэтажной школе на улице Шишкина завершается монтаж инженерных систем, устройство кровли и фасада, идет чистовая отделка и благоустройство территории.
В школе для учеников с
Для занятий спортом в школе предусмотрели пять спортивных зон: для гимнастики и хореографии, фитнеса и аэробики, два больших спортзала и зона с тренажерами. Кроме того, в школе будет два бассейна — для спортивного плавания учеников средней и старшей школы и для младших школьников.
На прилегающей территории разместят футбольное поле, площадку для волейбола и баскетбола, места для прыжков в высоту и длину, беговые дорожки, площадки для занятий на открытом воздухе.
А в трехэтажном детском саду на 280 мест уже началось благоустройство территории, внутри идет чистовая отделка. Садик рассчитан на 12 групп детей, помимо групповых и игровых комнат со спальнями, раздевалками и санузлами здесь будут кабинеты психолога и логопеда, процедурные, залы для кружков и бассейн.
Оба объекта планируют открыть к началу учебного сезона на территории ЖК «Северная долина».