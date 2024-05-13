На Парнасе 1 сентября откроются новая школа и детский садик

В Выборгском районе подходит к концу строительство двух соцобъектов. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», летом 2024 года закончится строительство школы на 1750 мест и детского сада на 280 мест.



Сейчас в четырехэтажной школе на улице Шишкина завершается монтаж инженерных систем, устройство кровли и фасада, идет чистовая отделка и благоустройство территории.

