Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, ю-з

    766мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    На Парнасе 1 сентября откроются новая школа и детский садик

    297
    обсудить

    В Выборгском районе подходит к концу строительство двух соцобъектов. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», летом 2024 года закончится строительство школы на 1750 мест и детского сада на 280 мест.

    Сейчас в четырехэтажной школе на улице Шишкина завершается монтаж инженерных систем, устройство кровли и фасада, идет чистовая отделка и благоустройство территории.

    В школе для учеников с 1-го по 11-й классы будут доступны лингафонные и мультимедийные кабинеты, двухэтажная библиотека с читальным залом и открытым хранением, научные лаборатории и мастерские, класс кулинарии и домоводства, фото- и киностудия, изостудия с выставочным залом, помещения для кружков, кабинеты технологий и рекреационные зоны, а также два актовых зала.

    Для занятий спортом в школе предусмотрели пять спортивных зон: для гимнастики и хореографии, фитнеса и аэробики, два больших спортзала и зона с тренажерами. Кроме того, в школе будет два бассейна — для спортивного плавания учеников средней и старшей школы и для младших школьников.

    На прилегающей территории разместят футбольное поле, площадку для волейбола и баскетбола, места для прыжков в высоту и длину, беговые дорожки, площадки для занятий на открытом воздухе.

    А в трехэтажном детском саду на 280 мест уже началось благоустройство территории, внутри идет чистовая отделка. Садик рассчитан на 12 групп детей, помимо групповых и игровых комнат со спальнями, раздевалками и санузлами здесь будут кабинеты психолога и логопеда, процедурные, залы для кружков и бассейн.

    Оба объекта планируют открыть к началу учебного сезона на территории ЖК «Северная долина».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close