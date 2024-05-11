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    Владимир Путин указом утвердил структуру нового правительства

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    Структуру нового кабинета министров утвердил президент России Владимир Путин. Подписанный главой государства указ 11 мая опубликован на сайте Кремля.

    Как и в прошлом составе, в структуре нового кабмина будет один первый вице-премьер и девять заместителей председателя правительства.

    Из текста указа следует, что премьер-министр и председатель правительства РФ имеет десять заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства, заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства.

    Назначенный президентом и утвержденный парламентом председатель правительства Михаил Мишустин должен внести на рассмотрение Госдумы кандидатуры своих заместителей и федеральных министров. Глав силовых ведомств и Министерства иностранных дел внесет на рассмотрение президент.

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