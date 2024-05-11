Владимир Путин указом утвердил структуру нового правительства

Структуру нового кабинета министров утвердил президент России Владимир Путин. Подписанный главой государства указ 11 мая опубликован на сайте Кремля.



Как и в прошлом составе, в структуре нового кабмина будет один первый вице-премьер и девять заместителей председателя правительства.



Из текста указа следует, что премьер-министр и председатель правительства РФ имеет десять заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства, заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства.

