В Печоре частично обрушилась пятиэтажка. Жильцы дома неоднократно жаловались на его аварийность

Инцидент произошел 11 мая. На кадрах с места ЧП видно, что в доме обвалились с первого по пятый этаж. На месте работают оперативные службы, о пострадавших пока не сообщается.

По данным информационного агентства « БНК », жильцы дома неоднократно жаловались на его плохое состояние. В феврале прошлого года Печорская межрайонная прокуратура вместе со специалистами обследовала дом.

В результате установлена невозможность проведения капремонта в доме 69 по Печорскому проспекту, поскольку он имел признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий.



По итогам проверки прокуратура внесла представления об устранении нарушений законодательства в администрацию Печорского района и в ООО «ВМ Кристалл».

