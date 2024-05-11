В Печоре частично обрушилась пятиэтажка. Жильцы дома неоднократно жаловались на его аварийность

В Печоре произошло частичное обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома. Подробности сообщает МЧС Коми.
Инцидент произошел 11 мая. На кадрах с места ЧП видно, что в доме обвалились с первого по пятый этаж. На месте работают оперативные службы, о пострадавших пока не сообщается.
По данным информационного агентства «БНК», жильцы дома неоднократно жаловались на его плохое состояние. В феврале прошлого года Печорская межрайонная прокуратура вместе со специалистами обследовала дом.
В результате установлена невозможность проведения капремонта в доме 69 по Печорскому проспекту, поскольку он имел признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий.
По итогам проверки прокуратура внесла представления об устранении нарушений законодательства в администрацию Печорского района и в ООО «ВМ Кристалл».
Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по итогам их рассмотрения были возбуждены уголовные дела по ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).