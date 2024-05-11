На Шпицбергене продают последний участок земли, имеющий геополитическое значение

Участок земли размером с Манхэттен, имеющий геополитическое значение, выставлен на продажу за 300 миллионов евро, сообщило 10 мая агентство Bloomberg.
По информации СМИ, продажа связана с отступлением льдов с этой территории после теплого лета 2023 года. Со ссылкой на юриста Пера Киллингстада, представляющего продавцов, издание утверждает, что это последний частный участок на норвежском архипелаге, состоящем из девяти островов. Он продается компанией Knight Frank LLP. По словам юриста, правительству Норвегии (которое владеет большей частью этих территорий, как и Россия), землю предлагали, однако решения не последовало.
Участок (14 830 акров, или 6 тысяч га), ранее принадлежавший норвежскому холдингу, который изначально планировал там добывать асбест (но его там не оказалось), находится в 65 километрах от Лонгйира, располагается вдоль моря. Это около 5 километров береговой линии и гор с прекрасной арктической природой и фьордами. Так что продавцы считают, что идеальным решением была бы покупка участка богатыми людьми, для которых важны судьба мирового климата и забота о природе, что позволило бы сохранить землю нетронутой или основать туристическую базу.
При покупке земли есть важное условие: покупатель — государство, корпорации или частные лица — должен быть связан условиями Договора о Шпицбергене 1920 года, который признает суверенитет Норвегии и запрещает военное использование в «военных целях».