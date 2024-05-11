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    В Ростовской области с рельсов сошли шесть цистерн с топливом. Пассажирские поезда задерживаются

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    Шесть цистерн с топливом в составе грузового поезда сошли с рельсов в Орловском районе Ростовской области. Одна из цистерн загорелась. ЧП повлияло на движение пассажирских поездов.

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    По информации МЧС региона, инцидент произошел минувшей ночью на железнодорожной станции Куберле. В результате схода с рельсов одной из цистерн возник пожар, который был локализован на площади 200 квадратных метров. Никто не пострадал.

    Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На станции проводятся восстановительные работы. Пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале уточнила, что задержаны пассажирские поезда №455 Челябинск — Волгоград, №358 Имеретинский Курорт — Уфа, №113 Санкт-Петербург — Адлер, №98 Кисловодск — Тында, а также №14 Имеретинский Курорт — Саратов.

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