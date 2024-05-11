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    Ночная потасовка на Бухарестской напугала местных жителей. В отдел доставили троих мужчин

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    7 комментариев

    В ночь на 11 мая в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от жительницы дома 96 по Бухарестской улице о потасовке с участием нескольких мужчин, один из которых был вооружен пистолетом. Об этом в субботу утром сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали троих самых активных участников конфликта — уроженцев южных регионов России 32, 34 и 40 лет. У одного из них был изъят травматический пистолет.

    ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Все задержанные были доставлены в отдел полиции для разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время по данному делу проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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    КонфликтТравматический пистолет
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    Комментарии 7

    28020699811 Мая 2024 в 12:11
    4ерти!
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