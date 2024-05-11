На Гражданке пьяный отец поехал кататься с 11-летним сыном и устроил ДТП. Оба попали в больницу

Отец и сын пострадали в ДТП в Калининском районе Петербурга вечером 10 мая. Лишенный прав за пьяную езду 39-летний мужчина снова сел за руль и поехал кататься вместе с 11-летним сыном. Подробности сообщает «Дорожный инспектор».
Авария произошла у дома 130 по Гражданскому проспекту. Мужчина за рулем Toyota Solara не справился с управлением, врезался в припаркованные автомобили, а затем влетел в дерево. Сын ехал на переднем сиденье без детского удерживающего устройства. Отец пояснил, что отметил пятницу с помощью виски, после чего решил проехаться. В итоге мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломом бедра.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что водитель въехал в припаркованные Volkswagen Passat и Volkswagen Transporter, после чего его отбросило на разделительную полосу, где его поездку окончательно остановило дерево.
Ровно год назад водитель был лишен права управления транспортным средством и оплатил крупный штраф за нетрезвую езду. Предварительно установлено, что и в этот раз мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.