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    Холод пришёл в Петербург. Пока ещё солнечно, но скоро ждём снег

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    В Петербурге холодно, хотя и солнечно: температура значительно ниже нормы. По ночам сейчас около нуля или даже минус.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 мая в городе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Воздух днём прогреется до 6–8 градусов.

    На метеорологические условия в регионе сегодня влияет наполненный холодными воздушными массами гребень антициклона. Температурные показатели ожидаются на 6–7 градусов ниже положенных по климату. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на 7 мая в городе до минус 2 градусов, днём плюс 5–7 и небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. 8 мая ночью до минус 2, а днём температура едва дотянет до плюс 5, местами умеренный мокрый снег.

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    Комментарии 7

    aprahka06 Мая 2024 в 09:14
    🥶🥶🥶
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