Холод пришёл в Петербург. Пока ещё солнечно, но скоро ждём снег

В Петербурге холодно, хотя и солнечно: температура значительно ниже нормы. По ночам сейчас около нуля или даже минус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 мая в городе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Воздух днём прогреется до 6–8 градусов.

