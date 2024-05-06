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    Женщина и мужчина пострадали ночью в Горелово

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    Серьёзный пожар тушили минувшей ночью, 6 мая, в Красносельском районе Петербурга. Три расчёта МЧС работали довольно долго — около полутора часов.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в 0:15 поступил вызов на Советскую улицу, 20, — это район частной застройки в Горелово, около Красносельского шоссе. Огонь целиком охватил двухэтажный частный дом размером 12 на 15 метров. На место выехали 15 сотрудников МЧС. Они ликвидировали пожар в 1:46.

    «В результате пожара пострадали два человека: мужчина и женщина, госпитализированы в лечебное учреждение», — отмечается в сообщении.

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