Женщина и мужчина пострадали ночью в Горелово

Серьёзный пожар тушили минувшей ночью, 6 мая, в Красносельском районе Петербурга. Три расчёта МЧС работали довольно долго — около полутора часов.



Как сообщает городское ГУ МЧС, в 0:15 поступил вызов на Советскую улицу, 20, — это район частной застройки в Горелово, около Красносельского шоссе. Огонь целиком охватил двухэтажный частный дом размером 12 на 15 метров. На место выехали 15 сотрудников МЧС. Они ликвидировали пожар в 1:46.



«В результате пожара пострадали два человека: мужчина и женщина, госпитализированы в лечебное учреждение», — отмечается в сообщении.

