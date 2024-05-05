На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat

Обновленный Aurus Senat покажут во вторник, 7 мая, в день инаугурации президента РФ Владимира Путина. Основные изменения затронули внешний облик автомобиля — он стал более «современным, модным и дерзким». Однако и внутри новинка способна удивить. Об этом в воскресенье, 5 мая, рассказал гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров в программе «Москва. Кремль. Путин», ее кадры опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Создатели готовятся к 7 мая для того, чтобы показать рестайлинговый Aurus. И, по нашему мнению, это будет очень современная интересная новинка, которая удивит как снаружи, так и внутри... Это совершенно новый облик автомобиля», — сказал Назаров.

