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    На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat

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    Обновленный Aurus Senat покажут во вторник, 7 мая, в день инаугурации президента РФ Владимира Путина. Основные изменения затронули внешний облик автомобиля — он стал более «современным, модным и дерзким». Однако и внутри новинка способна удивить. Об этом в воскресенье, 5 мая, рассказал гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров в программе «Москва. Кремль. Путин», ее кадры опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    «Создатели готовятся к 7 мая для того, чтобы показать рестайлинговый Aurus. И, по нашему мнению, это будет очень современная интересная новинка, которая удивит как снаружи, так и внутри... Это совершенно новый облик автомобиля», — сказал Назаров.

    По его словам, дизайн оригинального и обновленного автомобиля полностью разрабатывали российские дизайнеры.

    В феврале стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента Путина автомобиль российского производства.

    Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ.

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    Aurus SenatВладимир ПутинИнаугурация
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    Комментарии 10

    Mazzzz05 Мая 2024 в 23:42
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