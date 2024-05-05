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    В Москве автомойщики угнали автомобиль клиента. Их нашли спящими

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    В Москве заключили под стражу двух сотрудников автомойки, которые угнали автомобиль клиента и катались на нем всю ночь. Транспорт нашли на следующий день с повреждениями и знаком такси. Подробности сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в воскресенье, 5 мая.

    Официальный канал прокуратуры Москвы

    Владелица «Хэндэ Элантра» оставила автомобиль на автомойке поздним вечером. «Двое сотрудников без ведома и разрешения владельца взяли ключи от машины стоимостью свыше 1,5 млн рублей, запустили двигатель и похитили ее, предварительно забрав все свои вещи из служебного помещения», — говорится в сообщении.

    К утру, когда в сервис вернулась хозяйка иномарки, машину так и не вернули. В мобильном приложении, отслеживающем движение транспорта, женщина увидела, что машина была на ходу всю ночь. В результате поиска автомобиль и двое спящих в нем фигурантов 28 и 33 лет были обнаружены.

    На машине за ночь появились заметные повреждения и магнитный знак такси, государственные регистрационные знаки при этом отсутствовали. Уголовное дело возбудили по статье «кража».

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