В Москве автомойщики угнали автомобиль клиента. Их нашли спящими

В Москве заключили под стражу двух сотрудников автомойки, которые угнали автомобиль клиента и катались на нем всю ночь. Транспорт нашли на следующий день с повреждениями и знаком такси. Подробности сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в воскресенье, 5 мая.
Официальный канал прокуратуры Москвы
Владелица «Хэндэ Элантра» оставила автомобиль на автомойке поздним вечером. «Двое сотрудников без ведома и разрешения владельца взяли ключи от машины стоимостью свыше 1,5 млн рублей, запустили двигатель и похитили ее, предварительно забрав все свои вещи из служебного помещения», — говорится в сообщении.
К утру, когда в сервис вернулась хозяйка иномарки, машину так и не вернули. В мобильном приложении, отслеживающем движение транспорта, женщина увидела, что машина была на ходу всю ночь. В результате поиска автомобиль и двое спящих в нем фигурантов 28 и 33 лет были обнаружены.
На машине за ночь появились заметные повреждения и магнитный знак такси, государственные регистрационные знаки при этом отсутствовали. Уголовное дело возбудили по статье «кража».