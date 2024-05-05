    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, с-в

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.69eur98.56

    Лавров — об отсутствии разницы между партиями в США и переговорах об Украине

    2982
    23 комментария

    Демократическая и Республиканская партии в США считают Россию врагом и будут пытаться нанести ей поражение вне зависимости от исходов выборов американского президента. Об этом в воскресенье, 5 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ.

    «И для тех, и для других, кто бы ни победил на выборах, мы по большому счету являемся врагом. Противником или врагом — это уже нюансы. Но «стратегическое поражение», которое, мол, надо нанести России — это цель американского истеблишмента», — сказал министр.

    Лавров со ссылкой на президента РФ Владимира Путина добавил, что Россия готова работать с тем, кого изберет американской народ, при наличии встречной готовности.

    Также глава российского МИДа коснулся темы переговоров о конфликте на Украине. Он назвал заявления стран Запада о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, бесчестными. «Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий», — сказал он.

    Кроме того, Лавров отметил, что российская сторона не станет участвовать в мероприятиях по Украине на основе «формулы Зеленского».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сергей ЛавровСШАУкраинаРоссия
    ЛАЙК2
    СМЕХ22
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close