Лавров — об отсутствии разницы между партиями в США и переговорах об Украине

Демократическая и Республиканская партии в США считают Россию врагом и будут пытаться нанести ей поражение вне зависимости от исходов выборов американского президента. Об этом в воскресенье, 5 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ.

«И для тех, и для других, кто бы ни победил на выборах, мы по большому счету являемся врагом. Противником или врагом — это уже нюансы. Но «стратегическое поражение», которое, мол, надо нанести России — это цель американского истеблишмента», — сказал министр.



Лавров со ссылкой на президента РФ Владимира Путина добавил, что Россия готова работать с тем, кого изберет американской народ, при наличии встречной готовности.

