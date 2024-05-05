Под Пермью пассажир поезда нанес попутчику 10 ударов ножом за сделанное замечание

Под Пермью пассажир поезда Москва — Владивосток около 10 раз ударил ножом попутчика. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство». Подробности 5 мая сообщили в пресс-службе СКР.



Инцидент произошел вечером 3 мая в пассажирском поезде на участке Свердловской железной дороги в границах Пермского края. Один из пассажиров напал с ножом на соседа по купе — он нанёс 25-летнему жителю Красноярского края около 10 ударов. Нападавшего скрутили другие пассажиры и передали полиции во время ближайшей остановки. Злоумышленником оказался 26-летний житель Московской области.

