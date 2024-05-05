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    Под Пермью пассажир поезда нанес попутчику 10 ударов ножом за сделанное замечание

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    Под Пермью пассажир поезда Москва — Владивосток около 10 раз ударил ножом попутчика. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство». Подробности 5 мая сообщили в пресс-службе СКР.

    Инцидент произошел вечером 3 мая в пассажирском поезде на участке Свердловской железной дороги в границах Пермского края. Один из пассажиров напал с ножом на соседа по купе — он нанёс 25-летнему жителю Красноярского края около 10 ударов. Нападавшего скрутили другие пассажиры и передали полиции во время ближайшей остановки. Злоумышленником оказался 26-летний житель Московской области.

    Уточняется, что мотивом преступления мог стать конфликт, произошедший между мужчинами незадолго до самого нападения. Пассажир пресек грубые действия подозреваемого в отношении проводницы. Информация о состоянии пострадавшего устанавливается.

    Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он запросил доклад по делу. Также уточнялось, что изначально злоумышленник набросился на проводницу.

    Ближайшие два месяца агрессор пробудет под стражей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле пермской транспортной прокуратуры.

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