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    В Латвии самолет с неисправным двигателем сел на оживленное шоссе. Видео

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    Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленное Таллинское шоссе в Латвии. Воздушное судно едва не снесло машину с людьми. Подробности в воскресенье, 5 мая, сообщил портал La.lv.

    Соцсети

    Инцидент произошел накануне вечером, когда небольшой самолет гражданской авиации совершил вынужденную посадку на проезжую часть. Судя по кадрам в Сети, после приземления лайнер задел крылом дорожный знак, в результате чего самолет вынесло на полосу встречного движения, где едва не произошло ДТП.

    По данным Латвийского реестра воздушных судов, неисправность случилась с судном Tecnam P2008 JC, выпущенном в 2018 году. У самолета могли возникнуть проблемы с двигателем. На борту находились два человека, они не пострадали.

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