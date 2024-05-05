В Латвии самолет с неисправным двигателем сел на оживленное шоссе. Видео

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленное Таллинское шоссе в Латвии. Воздушное судно едва не снесло машину с людьми. Подробности в воскресенье, 5 мая, сообщил портал La.lv.
Соцсети
Инцидент произошел накануне вечером, когда небольшой самолет гражданской авиации совершил вынужденную посадку на проезжую часть. Судя по кадрам в Сети, после приземления лайнер задел крылом дорожный знак, в результате чего самолет вынесло на полосу встречного движения, где едва не произошло ДТП.
По данным Латвийского реестра воздушных судов, неисправность случилась с судном