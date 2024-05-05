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    Умер актер Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» и капитана в «Титанике»

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    Британский актер Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 5 мая, из сообщения издания Sky News. Агент актера рассказал, что Хилл умер рано утром в воскресенье. Причины смерти не уточняются.

    Фото: кадр из к/ф «Титаник» (1997 год) / режиссер Джеймс Кэмерон
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    Бернард Хилл родился в 1944 году в Манчестере. Окончил Манчестерскую школу драмы в 1970-м. Впервые получил известность в Великобритании после роли Йоссера Хьюза в телевизионном сериале «Парни из Блэкстаффа». Фраза его героя «Дайте нам работу» стала популярной у протестующих против правительства премьер-министра страны Маргарет Тэтчер.

    Бернард Хилл известен по ролям короля Рохана Теодена в трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» и капитана Эдварда Джона Смита в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник».

    Фото: кадр из к/ф «Титаник» (1997 год) / режиссер Джеймс Кэмерон

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