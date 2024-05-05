Барнаульский «Сталин-Центр» вызовет дух советского руководителя

В Барнауле в «Сталин-Центре» проведут реконструкцию спиритического сеанса в ходе акции «Ночь музеев». Об этом рассказал глава совета «Сталин-Центра» Сергей Матасов, передает в воскресенье,
По его словам, планируется сделать реконструкцию по произведению Михаила Булгакова в стиле
«Есть у Булгакова произведение "Спиритический сеанс". Мы [по нему проведем] реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина в "Сталин-Центре", чтобы эту атмосферу передать», — объяснил Матасов.
На представление надо будет записаться заранее — людей будут пропускать группами по 20–25 человек. Каждая реконструкция по вызову духа Сталина продлится около получаса.
«Будет что-то интересное и запоминающееся, всех деталей мы не можем раскрывать. Но свита Воланда будет», — заявил председатель совета «Сталин-Центра».