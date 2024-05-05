Барнаульский «Сталин-Центр» вызовет дух советского руководителя

В Барнауле в «Сталин-Центре» проведут реконструкцию спиритического сеанса в ходе акции «Ночь музеев». Об этом рассказал глава совета «Сталин-Центра» Сергей Матасов, передает в воскресенье, 5 мая , ТАСС.

По его словам, планируется сделать реконструкцию по произведению Михаила Булгакова в стиле 30-х сталинских годов — «в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие». Это будет театрализованное представление.



«Есть у Булгакова произведение "Спиритический сеанс". Мы [по нему проведем] реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина в "Сталин-Центре", чтобы эту атмосферу передать», — объяснил Матасов.

