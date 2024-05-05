Лучшими боксерами Европы впервые стали сразу два петербуржца. Вот их истории

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Два петербуржца одновременно выиграли золотые медали на чемпионате Европы по боксу — это Всеволод Шумков и Эдуард Саввин. Отдел спорта «Фонтанки» узнал у них, насколько сложным получился турнир и на что они потратят 15 тысяч долларов призовых.



Чемпионат Европы по боксу в Сербии завершился для сборной России феерично. Отечественные боксеры выиграли 11 золотых медалей из 13 возможных. И всё это с российским флагом и гимном, что сейчас нечасто увидишь на международных соревнованиях.



Две награды высшей пробы завоевали петербургские боксеры Всеволод Шумков (до 60 кг ) и Эдуард Саввин (до 57 кг ) — подобное произошло впервые в истории. До них на счету петербуржцев всего было две золотые медали: Петр Хамуков в 2015 году и Сергей Кузьмин в 2010 году.



Отдел спорта «Фонтанки» встретился с новоявленным чемпионами и поговорил о прошедшем турнире.

Всеволод Шумков: «Было ощущение, что турнир проходит дома»

— К этому чемпионату Европы мы готовились достаточно долго. Получается, подготовка была в три этапа. Первый этап был на горе Эльбрус, где мы 23 дня находились на сборе на высоте 2500 метров. После Эльбруса мы поехали уже на средние горы, в Кисловодск, где спортивная федеральная база. Там тоже провели 21 день. Там, по-моему, уже тысячи две высота. И заключительный этап прошел в Сочи, где мы находились две недели и откуда вылетели прямо в Белград. Ехал, конечно, только за золотом, потому что на чемпионате мира был в тройке и уже понимал примерно, какие соперники будут, и знал, что в Европе я точно должен быть сильнейшим. И так получилось.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Три года назад вы уже ездили в Белград на чемпионат мира и тогда уехали без медалей.

— Там вообще была немного грустная ситуация. У нас в боксе шесть боёв на пути к золоту — это большая редкость. В итоге провёл четыре и вообще без медали остался, хотя в любом другом случае это было бы как минимум третье место.



— Видел еще ваши фотографии оттуда. Вы там весь разрисованный, с двумя красивыми фингалами. А сейчас почти и синяков не видно.

— Ну будем надеяться, что это благодаря опыту, который я накопил за эти годы. Стал лучше защищаться, наверное.

— Первым вашим соперником на этом чемпионате стал итальянец Франческо Иозия, который вас одолел на молодежном первенстве несколько лет назад.

— Да, я его действительно знал уже. Понимал, что он будет делать. Без особых проблем сейчас выиграл. В третьем раунде бой даже остановили из-за двух рассечений у него. Потом был шотландец Иса Акрам. У него такая типичная английская школа бокса. Хороший, обученный боксер, но его я тоже победил без проблем. Все судьи отдали победу мне. В первом раунде даже получилось оформить стоячий нокдаун.



— В этом бое ведь случился еще забавный момент, когда на другом ринге прозвучал гонг, а вы подумали, что это ваш, и бросили боксировать. Ваш соперник еще очень удивился, куда это вы собрались.

— Да, да. Я даже пересматривал потом этот момент. И получается, когда я ему сделал нокдаун, почему-то судья, который сидит за временем, начал отстукивать 10 секунд. Не знаю, специально это сделал или нет. И, видимо, я на него обратил внимание и подумал, что вот 10 секунд осталось. И как раз в это время прозвучал гонг на соседнем ринге. Это меня и запутало, и немного сбило с темпа.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— И тем не менее вы вышли в полуфинал, в котором вам даже не пришлось биться за право сразиться за золото.

— Да. Томислав Джинович из Черногории снялся из-за травмы. Признаюсь, что меня это порадовало. Джинович по своему стилю бокса очень простой соперник, а вот по физическим качествам он такой здоровяк. То есть наверняка мне пришлось бы потратить много сил, чтобы пройти его, потому что он просто идет напролом вперед и бьет. Ну а перед финалом удалось отдохнуть пару дней. За золото боксировал с болгарином Радославом Симеоновым‑Росеновым. Где-то видел, что он несколько раз побеждал на чемпионатах Европы по разным возрастам, хотя я его раньше не видел.



С ним получилось уже в первом раунде сделать нокдаун. Во втором раунде он даже хамское поведение немного проявил. После стопа несколько раз ударил. Ему еще за это сняли очко. После этого я уже на 100% был уверен в своей победе. Потому что с нокдауном и со снятым очком отыграться невозможно. Еще помогли российские болельщики, которых было очень много на трибунах. Было полное ощущение, что турнир проходит дома. Причем, как я понял, за нас болели и сербы. Вообще в Белграде очень хорошо к нам относились.



— Вообще получилось очень успешное выступление у сборной — 11 золотых медалей.

— Да, легендарный турнир вышел. Даже не знаю, было ли что-то подобное. Рад, что при таком непростом отношении к России сейчас удалось показать успех российского бокса.

— А если бы флага и гимна не было, поехали бы?

— Думаю, что да, поехал бы. Другое дело, что наша федерация нас всё равно не отпускает без флага и без гимна. А так, ну, мы ездили же в 2021 году на чемпионат мира в тот же Белград без флага и гимна. И только потом благодаря главе нашей федерации Умару Кремлеву нас допустили с флагом и гимном, за что мы ему очень благодарны.

— Вы же теперь самый титулованный представитель Петербурга с 1991 года?

— Ну, как говорят, да, но что-то пока не чувствую этого. Хотя получается, что чемпион Европы, призер чемпионата мира. Наверное, да. Норматив заслуженного мастера спорта выполнил. Подали документы, скоро должны присвоить.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Еще вы получили 15 тысяч долларов призовых. На что потратите?

— Пока даже не знаю. Отложу, наверное.

Эдуард Саввин: ««Игры дружбы будут не хуже Олимпиады» — Сейчас очень большая редкость, чтобы российские спортсмены на международной арене выступали под своим флагом. Насколько для вас это было важно? Ждали ли каких-то провокаций?

— Провокаций не было. Но то, что мы выступаем под своим гимном и флагом, это большая честь, гордость. Я был очень рад, когда стоял на пьедестале и играл наш гимн. Это очень приятно.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Турнир начался для вас боем против азербайджанца Шамиля Аскерова. Показалось, что вы немного нервничали?

— Ну, первый бой всегда непростой. Нужно вкатиться в турнир, продышаться. Бой был непростой. Оппонента я знал. Он когда-то боксировал на чемпионате России, потом переехал. Поэтому я просмотрел его бои, подготовились конкретно под него. И, в принципе, по плану бой сложился в мою сторону. И хотя мы оба левши, что неудобно, мы часто отрабатывали на тренировках этот момент, поэтому я был абсолютно готов к такому бою.



— Следующий поединок был уже за выход в полуфинал против представителя Ирландии Адама Хессиона. У них очень сильная школа с большими традициями.

— Да, мы с ним до этого встречались в 2021 году на чемпионате мира в первом бою. Тогда я тоже одержал победу. Но с тех пор он немного изменился. Мы посмотрели его последние бои, настроились. Ну и также мне показалось, что этот бой прошел в более спокойном для меня режиме, чем первый и последующие все. Ирландец оказался неплохим классиком. Достаточно собранно боксировал в классической стойке. Ну а я работал в своей манере. Не пришлось придумывать что-то новое.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Наверное, именно бой за выход в финал получился самым сложным. Вы победили раздельным решением судей. Беспокоились за результат после финального гонга?

— Ну, напряженно было. Я был уверен в первом раунде. Второй точно проиграл. Ну и третий вроде бы был за мной, но всё равно переживал. К счастью, всё сложилось хорошо. Там так получилось, что я поднял темп в первом раунде и, в принципе, чувствовал, что раунд забираю. А второй мой оппонент накатил, потому что другого варианта у него уже не было, ему нужно было забирать два раунда. И где-то, возможно, я не удержал его темп, где-то повелся на его тактику боя. А в третий вышел и в своей манере отработал на контратаках.

— Есть ощущение, что даже финал для вас получился попроще.

— Ну, не могу сказать, что проще. Скорее, похожий с полуфинальным. Тоже соперник такой непростой, все три раунда старался давить. Ну, и два раунда первых я забрал, третий ушел сопернику. Это, возможно, уже накатил больше по чистым ударам. Я очень рад, что привез золото для города, для страны, для своей семьи. Эмоции только положительные.



— Это же для вас пока высшая награда за карьеру?

— Да, я максимум был четвертьфиналистом на чемпионате мира в 2021 году в Белграде и два раза выигрывал чемпионат России. А из таких официальных турниров, да, это мой первый такой весомый титул.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— За первое место вы еще получили чек на 15 тысяч долларов. Приятный бонус к званию чемпиона?



— Конечно, это очень приятно. Мы занимаемся любимым делом, боксируем за страну и еще и в награду получаем такие значимые призы. Сейчас самое актуальное это жилье, поэтому частично закрою ипотеку.



— Жалеете, что не получилось побороться за поездку на Олимпиаду?



— Ну, я думаю, мы еще будем выступать на таких значимых турнирах. И я сейчас говорю не про Олимпиаду. Думаю, у нас в дальнейшем будут другие турниры, не хуже. Например, Игры дружбы. Думаю, что в нынешнее время Игры дружбы это тоже очень престижные соревнования.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

