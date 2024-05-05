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    «Зенит» и «Аль-Васл» из ОАЭ заключили меморандум о сотрудничестве

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    Футбольный клуб «Зенит» заключил в воскресенье, 5 мая, соглашение о сотрудничестве с клубом «Аль-Васл» из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает петербургская команда на своем сайте.

    Меморандум о сотрудничестве подписали председатель правления «Зенита» Александр Медведев и президент «Аль-Васла» Ахмед Мохаммед ибн Шафар.

    Соглашение подразумевает взаимодействие в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов и выявления талантов. Срок действия документа — два года.

    Клуб «Аль-Валс» базируется в Дубае и является лидером нынешнего сезона чемпионата ОАЭ. Также футбольный клуб — семикратный чемпион страны и двукратный обладатель Кубка.

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