«Зенит» и «Аль-Васл» из ОАЭ заключили меморандум о сотрудничестве

Футбольный клуб «Зенит» заключил в воскресенье, 5 мая, соглашение о сотрудничестве с клубом «Аль-Васл» из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает петербургская команда на своем сайте.

Меморандум о сотрудничестве подписали председатель правления «Зенита» Александр Медведев и президент «Аль-Васла» Ахмед Мохаммед ибн Шафар.



Соглашение подразумевает взаимодействие в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов и выявления талантов. Срок действия документа — два года.



Клуб «Аль-Валс» базируется в Дубае и является лидером нынешнего сезона чемпионата ОАЭ. Также футбольный клуб — семикратный чемпион страны и двукратный обладатель Кубка.