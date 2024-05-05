«Вы когда-нибудь видели такие толпы?» Мадонна собрала 1,6 млн зрителей на пляже в Рио-де-Жанейро

С небывалым размахом завершила свое мировое турне певица Мадонна. Жирная точка была поставлена в Бразилии, на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. На берегу океана под открытым небом собрались порядка 1,6 миллиона человек. Самые преданные фанаты занимали самые выгодные места за несколько дней, а самые богатые наблюдали за шоу прямо с воды.
Автор: Мета Смыслы / YouTube
Стоит отметить, что местные власти тщательно готовились к концерту. На подготовку они потратили около 3,9 миллиона долларов, остальное — спонсорская поддержка. За порядком следили около трех тысяч полицейских, а пожарные распыляли воду, чтобы зрители не получили тепловой удар.