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    «Вы когда-нибудь видели такие толпы?» Мадонна собрала 1,6 млн зрителей на пляже в Рио-де-Жанейро

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    С небывалым размахом завершила свое мировое турне певица Мадонна. Жирная точка была поставлена в Бразилии, на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. На берегу океана под открытым небом собрались порядка 1,6 миллиона человек. Самые преданные фанаты занимали самые выгодные места за несколько дней, а самые богатые наблюдали за шоу прямо с воды.

    Автор: Мета Смыслы / YouTube

    Стоит отметить, что местные власти тщательно готовились к концерту. На подготовку они потратили около 3,9 миллиона долларов, остальное — спонсорская поддержка. За порядком следили около трех тысяч полицейских, а пожарные распыляли воду, чтобы зрители не получили тепловой удар.

    65-летняя Мадонна исполняла свои хиты в течение двух часов. «Рио, мы здесь, в самом красивом месте в мире, с океаном, горами, Иисусом», — сказала певица своим фанатам.

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