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    Столб черного дыма в небе встревожил петербуржцев

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    Крупный столб черного дыма заметили в небе над Петербургом в воскресенье, 5 мая, читатели «Фонтанки».

    читатели «Фонтанки»

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    По словам очевидца, горят бытовки, огороженные бетонным забором, у дома 4/1 по проспекту Энергетиков. По предварительным данным, там находится строительная площадка.

    Читатели «Фонтанки» заметили столб черного дыма из разных районов Петербурга и сообщили об этом в редакцию. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на участке немного затруднено.

    По данным МЧС Петербурга, возгорание случилось около 13:40 в одной из бытовок. На борьбу с огнем оперативно прибыли два пожарных расчета. На ликвидацию огня им потребовалось меньше получаса.

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