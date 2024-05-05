Столб черного дыма в небе встревожил петербуржцев

Крупный столб черного дыма заметили в небе над Петербургом в воскресенье, 5 мая, читатели «Фонтанки».

По словам очевидца, горят бытовки, огороженные бетонным забором, у дома 4/1 по проспекту Энергетиков. По предварительным данным, там находится строительная площадка.

Читатели «Фонтанки» заметили столб черного дыма из разных районов Петербурга и сообщили об этом в редакцию. Согласно данным сервиса « Яндекс.Пробки », движение на участке немного затруднено.

По данным МЧС Петербурга, возгорание случилось около 13:40 в одной из бытовок. На борьбу с огнем оперативно прибыли два пожарных расчета. На ликвидацию огня им потребовалось меньше получаса.