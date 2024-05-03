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    Комитет Госдумы одобрил поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах. Даже в качестве наблюдателей

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    Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству 3 мая поддержал поправки, запрещающие лицам, признанным иностранными агентами, участвовать в России в выборах всех уровней. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе ГД РФ.

    Закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" дополняется нормой о том, что "кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента". Речь идет о выборах в федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

    Комитет также одобрил поправки, запрещающие иностранным агентам выступать в качестве наблюдателей на выборах всех уровней и быть доверенными лицами кандидатов на выборах.

    Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете для российских граждан и компаний размещать рекламу на всех информационных ресурсах иноагентов,

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