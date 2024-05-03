Двух переломанных школьников нашли под окнами в Петербурге. Один не выжил

Следственный комитет выясняет, что привело к тяжелейшим травмам двух старшеклассников в один день в Выборгском и Красносельском районах Петербурга.
Крики молодого человека у десятиэтажки в Южно-Приморском услышали накануне в четвёртом часу утра и вызвали скорую, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 мая. В больницу увезли 16-летнего десятиклассника, который живёт в том же доме.
Список травм обширен: переломы, разрывы внутренних органов, многочисленные ушибы, в том числе мозга. За жизнь юноши борются в реанимации детской городской больницы № 1.
Сотрудники правоохранительных органов работали на девятом этаже. В квартире нашли записку, которую мог оставить школьник.
Немногим позже часа дня неподвижного юношу обнаружили у высотки в Парголово. Медицинская помощь 17-летнему жителю квартиры на 19-м этаже уже не требовалась. Известно, что погибший учился в 11-м классе, на учётах, по предварительным данным, не состоял. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.