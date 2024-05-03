Двух переломанных школьников нашли под окнами в Петербурге. Один не выжил

Следственный комитет выясняет, что привело к тяжелейшим травмам двух старшеклассников в один день в Выборгском и Красносельском районах Петербурга.



Крики молодого человека у десятиэтажки в Южно-Приморском услышали накануне в четвёртом часу утра и вызвали скорую, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 мая. В больницу увезли 16-летнего десятиклассника, который живёт в том же доме.



Список травм обширен: переломы, разрывы внутренних органов, многочисленные ушибы, в том числе мозга. За жизнь юноши борются в реанимации детской городской больницы № 1.

